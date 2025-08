Non è stata uccisa Erika Strambi spunta l’ultima telefonata shock

La notte del 6 luglio, una chiamata alla centrale del Radiotaxi segnala una scena tragica che si rivelerà determinante per ricostruire l’ultimo tragico viaggio di Erika Ferini Strambi, una 53enne impiegata alle risorse umane della Luxottica. La donna, in stato di shock, chiede disperatamente aiuto, piangendo e confondendo l’operatore con le sue parole interrotte da singhiozzi. “Ho fatto un incidente”, dice prima di ammettere di non sapere dove si trovasse. “Vedo del verde”, è l’unica informazione che riesce a fornire, prima di confessare di non ricordare nemmeno da dove fosse partita poco prima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non è stata uccisa”. Erika Strambi, spunta l’ultima telefonata shock

