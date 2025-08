Non è stata uccisa Erika Strambi spunta l’ultima telefonata ed è choc

Una voce spezzata dalla paura, parole confuse e un senso di smarrimento che mette i brividi. Nella notte piĂą lunga, una donna si affida al telefono sperando in un aiuto che sembra non arrivare mai. Nessuno, in quel momento, poteva immaginare quanto sarebbe stata importante quella chiamata. Dietro a quella voce c’era Erika Ferini Strambi, una donna di cinquantatrĂ© anni, abituata alla routine della vita e del lavoro, ma quella notte qualcosa è andato storto. Erika esce per una serata come tante, tra amici, karaoke e risate. Ma sulla strada del ritorno, il destino prende una piega inspiegabile. La serata inizia in un locale di Segrate, tra luci soffuse e microfoni accesi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it