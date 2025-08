Nomi falsi incontri con minorenni foto e video hot | la doppia vita per 12 anni di un insospettabile medico

Sul web sarebbe stato "anima" di molte comunità pedofile e avrebbe adescato minorenni. Con questa accusa un medico torinese di 40 anni è stato arrestato dalla polizia. È indagato per produzione di contenuti multimediali realizzati mediante sfruttamento di minori e detenzione di ingente. 🔗 Leggi su Today.it

Nomi falsi, incontri con minorenni, foto e video hot: la doppia vita (per 12 anni) di un insospettabile medico; Assistenza sanitaria per persone straniere; Francia, 20 anni di carcere al chirurgo per stupro e abusi su pazienti minori. Oltre 300 le vittime.

Pedopornografia on line, arrestato un medico a Torino - La Polizia, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Torino, ha arrestato un medico torinese di 40 anni indagato per produzione di contenuti multimediali realizzati media ... Secondo ansa.it

