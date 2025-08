Noi, in giuria e poi con Tim Burton. La delegazione dei melzesi al Giffoni.

Giffoni film festival, è finita l’avventura dei cinque giovani studenti melzesi in giuria, "un’esperienza straordinaria, splendidi film, nuove amicizie. L’incontro indimenticabile? Quello con Tim Burton: siamo cresciuti con i suoi film". I ragazzi erano stati selezionati e scelti un paio di mesi fa, al termine di un anno di lavoro in classe nell’ambito del progetto scolastico-cinematografico “ Giffoni Experience continua a Melzo “, nato proprio dalla prima partecipazione alla rassegna, nell’estate del 2024 e promosso in partnership dal Comune e da Arcadia Cinema. Per l’edizione 2025, la cinquantacinquesima del celebre festival, erano dunque partiti Gabriele Belsito, Valentina Ronchi e Maria Gloria Ronchi dell’istituto San Giuseppe, Andrea Zangara dell’istituto di formazione professionale Enaip e Lorenzo Vergallo dell’istituto Argentia Majorana, accompagnati da Lorenzo Belletti, docente di audio e video di Enaip. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

