Nkunku Inter ora si valutano anche le alternative a Lookman | contatti avviati con il francese? La situazione

Nkunku Inter, la trattativa per Lookman si complica: i nerazzurri valutano nuovi nomi e spuntano i primi contatti per il francese. Dopo il rifiuto dell’ Atalanta all’offerta da 45 milioni complessivi per Ademola Lookman, in casa Inter si comincia a guardare oltre. La trattativa con il club bergamasco per l’attaccante nigeriano classe 1997 si è arenata dopo settimane di incontri, offerte e valutazioni, e la dirigenza nerazzurra sta ora seriamente prendendo in considerazione nuove soluzioni per l’attacco da offrire a Cristian Chivu. Come riportato da Matteo Moretto, intervenuto in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, si tratta di una svolta concreta nel mercato interista: « La novitĂ di oggi, di queste ultime ore, è che l’Inter è in contatto con gli agenti di Nkunku e sta cominciando a lavorarci ». 🔗 Leggi su Internews24.com

