Nintendo deve riconoscere la verità sul suo vero pubblico

Negli ultimi anni si è assistito a un’evoluzione significativa nell’immagine e nel target di Nintendo, tradizionalmente associata a un pubblico giovane e familiare. I dati emergenti indicano che l’azienda giapponese sta ampliando il proprio raggio d’azione, coinvolgendo anche una fascia di giocatori piĂą adulta, con interessi e aspettative diverse rispetto al passato. nintendo non è solo per bambini. una nuova indagine svela il vero target. Una recente ricerca condotta da GEM Partners e pubblicata su una testata economica giapponese ha mostrato che in Giappone la etĂ media dei giocatori delle principali IP di Nintendo supera i 30 anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nintendo deve riconoscere la veritĂ sul suo vero pubblico

