Niente paura Italia | Gattuso ha trovato il centravanti per il Mondiale | Mai convocato fino ad ora

Niente paura Italia: Gattuso ha trovato il centravanti per il Mondiale Mai convocato fino ad ora"> Gattuso ha trovato il nuovo attaccante per la sua Italia in vista del Mondiale. Non è però mai stato convocato in azzurro. Dallo scorso 15 giugno, Gennaro Gattuso, è il nuovo tecnico della Nazionale azzurra. Il suo arrivo, dopo le gestioni di Mancini e Spalletti, ha certamente riportato entusiasmo, grinta e la sua presenza ha rinnovato anche lo spirito battagliero che lo ha sempre contraddistinto in campo come calciatore. L’ex centrocampista, simbolo dell’Italia campione del Mondo 2006, ha assunto il ruolo di Commissario Tecnico con l’obiettivo di riportare gli Azzurri ai vertici del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Niente paura Italia: Gattuso ha trovato il centravanti per il Mondiale | Mai convocato fino ad ora

In questa notizia si parla di: gattuso - italia - trovato - mondiale

CdS – Gattuso in Serie D… ma è il cugino di Ringhio, il nuovo ct dell’Italia - 2025-07-10 21:57:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Un Gattuso in Serie D.

Gattuso nuovo ct Italia, Cassano: “La scelta migliore, ci porterà al Mondiale” - (Adnkronos) – Antonio Cassano ‘incorona’ Gennaro Gattuso. L’ex attaccante ha speso parole d’elogio per il nuovo commissario tecnico della Nazionale, da poco nominato come successore di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia: “Innanzitutto gli faccio un grandissimo in bocca al lupo.

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - Dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri, l'Italia è alla ricerca di un nuovo CT: tutti i nomi in ballo, da Pioli a Mancini, passando per De Rossi, Gattuso e Cannavaro.

Gattuso fa visita all’Inter: il c.t. della Nazionale è passato anche da Appiano Gentile ? Vai su Facebook

Gattuso, uno di quelli per cui l'azzurro è un valore. Però deve portarci al Mondiale; Gattuso-Italia: mercoledì l'incontro con Gravina. Possibile accordo fino al 2028; L’Italia riparte da Gattuso, dalla sua Calabria, dalla sua grinta: obiettivo Mondiali.

Gravina ha scelto Gattuso come eroe per l'Italia. Da giovedì scatta la ... - Gli indugi sono stati rotti, l'eroe nazional popolare è stato trovato, convinto e annunciato: l'Italia ha il suo nuovo commissario tecnico, Gennaro Gattuso. Si legge su tuttomercatoweb.com

Gattuso sarà il nuovo ct della Nazionale, contratto fino al Mondiale ... - La FIGC sembra aver trovato l’uomo su cui puntare per riportare l’Italia ai Mondiali: si tratta di Rino Gattuso. Lo riporta blitzquotidiano.it