Niente lista il regalo di nozze è un gesto di solidarietà per l' Hospice | Qui c’è tanta vita e umanità

La giornalista Valentina Paiano e Alan Fabbri, freschi sposi forlivesi hanno donato otto televisori all’Hospice di Dovadola, che saranno utilizzati nelle varie camere della struttura, che fa parte della Rete Cure Palliative dell’Ausl Romagna. In occasione del loro matrimonio i giovani hanno. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Si sposano e regalano 8 televisori all'hospice, la richiesta agli invitati: «Non vogliamo nulla, donate a loro» - Valentina e Alan, freschi sposi forlivesi hanno donato ieri 8 TV Color all'Hospice di Dovadola, che saranno utilizzati nelle varie camere della struttura, che fa parte della Rete ... Da msn.com

