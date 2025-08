Livigno (Sondrio) – Sono ore di angoscia per i familiari e gli amici di Nicol Silvestri, 36 anni, di Livigno, ma da tempo trasferitasi a Berlino. Da alcuni giorni non si hanno sue notizie, anche se sarebbe stata avvistata ieri, venerdì 1 agosto, in un parco della capitale tedesca in evidente stato confusionale. Il manifesto con la foto del suo volto sta facendo il giro del web, grazie alle condivisioni e all’attivo gruppo Facebook “ Italiani a Berlino” che conta poco meno di 60 mila membri. Nicol è alta circa 1,65 m, ha i capelli castani ricci, gli occhi marroni, diversi tatuaggi sulle braccia, il septum (un anellino) al naso e potrebbe avere con sĂ© un gatto oltre ad apparire confusa e spaesata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nicole Silvestri, scomparsa a Berlino la 36enne di Livigno. “Aiutateci a ritrovarla”