Nerviano Nms apre una filiale a Shanghai L’ira del sindacato | È delocalizzazione qui invece tagliano sulla ricerca

Nerviano (Milano), 2 agosto 2025 – “Mentre si parla di una non ben definita ristrutturazione del polo di Nerviano, Nms annuncia la costituzione di una nuova filiale in Cina per rafforzare la pipeline oncologica. È in atto un processo di delocalizzazione, che colpisce al cuore l’intera struttura di ricerca, sviluppo e innovazione finora insediata in Lombardia, in particolare a Nerviano ”: è con grande preoccupazione che Filctem Cgil Lombardia e Cgil Ticino Olona hanno accolto le ultime novità comunicate da Nms, denunciando la totale mancanza di trasparenza e il rischio concreto di smantellamento di un’eccellenza della ricerca oncologica italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nerviano, Nms apre una filiale a Shanghai. L’ira del sindacato: “È delocalizzazione, qui invece tagliano sulla ricerca”

