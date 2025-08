"Lentamente la normalitĂ tornò in paese. Nulla di scandaloso era successo". Era successo solo un delitto. Nel nuovo libro di Michele Brambilla, l’assassinio di una giovane dottoressa nel salotto della sua villetta a Besana Brianza, marzo del 1980, offre al lettore la possibilitĂ di avventurarsi in un viaggio tra la memoria di un’epoca che appare lontanissima e l’immutata attualitĂ . Il viaggio di Non è successo niente di grave (Baldini+Castoldi) è un percorso a ritroso nelle scarpe del cronista di un quotidiano della sera. A quei tempi – sembra un secolo fa – il giornalismo era affidato a una presenza: la testimonianza fisica di fatti raccontati pestando sulla macchina da scrivere, o ricostruiti a penna, magari dettando il pezzo da un telefono a gettoni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nell'anima noir della provincia. Memorie di un giovane cronista anni '80