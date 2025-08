nella giungla dei parcheggi selvaggi una sosta proibita ogni 100 metri

Dal corriere che lascia allegramente il furgone in doppia fila fino all’automobilista dal parcheggio creativo che ingombra la carreggiata. Benvenuti sui viali, dove ogni infrazione vale. O almeno così pare, a giudicare da un venerdì mattina dove la città si svuota direzione mare per il primo week-end di agosto. Il caos delle auto è altrove, le code si candidano a essere un miraggio lontano più verso la spiaggia che vicino all’Arno. E invece no. Il motivo? La sosta selvaggia non va in vacanza. Funziona (spesso) così: basta lo spigolo di un furgoncino in sosta proibita a bloccare il passaggio di un autobus pieno di turisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

