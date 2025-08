Nel sottopasso fa esordio un nuovo murales è dedicato all' evento del Bim Triathlon

In accordo con l’amministrazione comunale di Bellaria, nel sottopasso di via Cornelio Nepote c’è un murales in piĂą. E’ quello realizzato dal collettivo artistico “Interno 11” in occasione dell’ultima edizione del Bim Triathlon del 7 e 8 giugno.Grande 6x2 metri, il murales è stato collocato nel. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

