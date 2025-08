C he la nostra estate sia lunga o corta, non importa, dal mare, alla montagna, alla città un buon libro è capace di farci viaggiare indipendentemente da dove ci troviamo. Ed ecco quindi una selezione di 40 titoli tutti da leggere in questa estate 2025. Leggi anche › Le strade del giallo portano in libreria: 6 libri da leggere ora Li abbiamo divisi così: 6 libri a tema “Profondo giallo”; due “Tra ieri e oggi”; 4 “Geografia dell’anima”; 5 saggi, due “Piccole donne”; due “Con brio”, 2 “Biografie romanzate”; 4 “Protagoniste donne”; tre libri in cui “Il passato ci parla”; 5 “Noir”; due “Grandi vecchi” e tre “Vite nuove”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Ne abbiamo scelti ben 40! Di spunti per passare finalmente un po' di tempo tra le pagine, in compagnia di nuovi e vecchi amici: dai gialli alle bio, dalle saghe ai romanzi introspettivi, ai long seller... Buona lettura e buona estate!