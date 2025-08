Nations League l' Italvolley maschile piega anche la Slovenia e vola in finale

Missione compiuta: l' Italvolley maschile è in finale di Nations League per la prima volta nella sua storia. Sul taraflex del Beilun Sports and Arts Centre di Ningbo, gli Azzurri di Fefé De Giorgi superano 3-1 la Slovenia (25-22, 22-25, 25-21, 25-18). Un traguardo storico, per la pallavolo azzurra maschile, visto che l'ultima volta sul podio della manifestazione risale a quando si chiamava ancora World League nel 2014. L'ultima finale giocata risaliva addirittura al 2004, l'ultima vittoria nel 2000. In finale ora l'Italia attende la vincente tra Brasile e Polonia, le due protagoniste della seconda semifinale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Nations League, l'Italvolley maschile piega anche la Slovenia e vola in finale

In questa notizia si parla di: finale - league - maschile - nations

Missione compiuta in Cina! La Nazionale maschile di pallavolo si impone in quattro set sulla Slovenia, vola in finale e mette in cassaforte il primo podio di sempre in Nations League! Approfondisci qui https://bit.ly/4mJdbDt #VNL2025 @Federvolley Vai su X

MANCA POCOOOOOOOOO Domani mattina alle 9 italiane c’è un match fondamentale per la Nazionale maschile di pallavolo! Sul campo cinese di Ningbo, gli azzurri vanno a caccia della finale in Nations League contro la Slovenia! Siamo pronti a tifarli Vai su Facebook

