Nations League l’Italia vince contro la Slovenia | azzurri in finale a Ningbo

L’Italia maschiale ha battuto anche la Slovenia ed è così approdata in finale di Nations League: gli azzurri volano in finale a Ningbo. L’ Italia del volley maschile hanno giocato un match con pochissime sbavature quest’oggi al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo in Cina e hanno così staccato il pass per la finale della Nations League. Gli azzurri si sono così imposti per 3-1 (con i punteggi di: 25-22, 22-25, 25-21, 25-18) sulla Slovenia e ancora una volta hanno regalato una grande soddisfazione al Paese e al coach Ferdinando De Giorgi. Domenica 3 agosto, la squadra azzurra se la vedrĂ perciò con una tra il Brasile o la Polonia, altre semifinaliste della competizione. 🔗 Leggi su Sportface.it

