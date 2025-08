Nascondeva in auto oltre 4 chili e mezzo di cocaina | arrestato 31enne salernitano

Non avrebbe dovuto dare nell'occhio, passando per un giovane padre di famiglia in viaggio da Salerno a Palermo con una donna e due figli minorenni. E cos√¨ avrebbe potuto consegnare una partita di oltre 4 chili e mezzo di cocaina in citt√†. Invece per A. N., salernitano di 31 anni, la trasferta si. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

