napoli superati i 20mila abbonati repubblica

Il Napoli ieri ha festeggiato i 99 anni dalla sua fondazione. Per questo motivo, c’è stata aria di festa sia in città , che in ritiro in Abruzzo. E anche la campagna abbonamenti per la prossima stagione, dopo il quarto scudetto conquistato, sta riscuotendo un notevole successo. Superati i 20mila abbonati al Maradona per vedere il Napoli. L’edizione napoletana di Repubblica scrive: Il centenario è dietro l’angolo, ma anche ieri è stata una giornata di celebrazioni. Il pensiero è già rivolto al primo agosto 2026. I preparativi sono cominciati sui social (post celebrativo del club) e poi con uno striscione esposto a mezzanotte dagli ultras all’esterno dello stadio Maradona. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

