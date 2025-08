Napoli prime grane per il nuovo stadio a Poggioreale | gli esercenti dello storico mercato chiedono chiarimenti Repubblica

Repubblica Napoli scrive della questione nuovo stadio che De Laurentiis vorrebbe sorgesse nella zona di Poggioreale. Scrive Marco Azzi: Il 4 settembre sarĂ il giorno della veritĂ per il nuovo stadio, che De Laurentiis vorrebbe costruire al Caramanico: col progetto da sottoporre al vaglio degli organi competenti. Ma intanto al Napoli e a tutte le istituzioni cittadine è arrivata una pec degli oltre 200 esercenti dello storico mercato locale, che temono per il futuro delle loro attivitĂ e chiedono dei chiarimenti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli, prime grane per il nuovo stadio a Poggioreale: gli esercenti dello storico mercato chiedono chiarimenti (Repubblica)

In questa notizia si parla di: napoli - stadio - poggioreale - esercenti

Abodi “Napoli vuole uno stadio Maradona moderno e accessibile” - NAPOLI (ITALPRESS) – “Napoli, il sindaco e il presidente De Laurentiis sono agguerriti e hanno voglia, non soltanto per il 2032, di uno stadio moderno, accessibile, che faccia quello che sta facendo il resto della città , cioè modernizzarsi”.

A Napoli il pubblico prima applaude, poi sullo stadio cala un silenzio anomalo (Gazzetta) - A Napoli il pubblico prima applaude poi sullo stadio cala un silenzio anomalo (Gazzetta) Scrive la Gazzetta dello Sport con Pierfrancesco Archetti: Il Napoli ha sempre il destino nelle sue mani.

Napoli festeggia lo scudetto: De Laurentiis svela piani su stadio, Conte e incontro papale - In casa Napoli la festa per lo scudetto non conosce pausa. Dopo la storica vittoria contro il Cagliari nell’ultima giornata di Serie A, che ha regalato il quarto tricolore nella storia del club partenopeo, le feste non si fermano e il futuro viene già disegnato.

Napoli, prime grane per il nuovo stadio a Poggioreale: gli esercenti dello storico mercato chiedono chiarimenti (Repubblica).

Napoli, Manfredi frena sul nuovo stadio Poggioreale: «Lì c’è il mercato Caramanico” - Napoli– L’ipotesi di costruire il nuovo stadio del Napoli a Poggioreale incassa la cautela del sindaco Gaetano Manfredi. Secondo cronachedellacampania.it

Nuovo Stadio a Poggioreale: "Trattativa in corso Napoli-Comune. Il destino del Maradona" - Il giornalista del Mattino ha parlato della situazione relativa all'impiantistica sportiva soffermandosi sulla possibile costruzione del nuovo stadio del Napoli. Segnala msn.com