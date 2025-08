Napoli Centrale tentata rapina in un bar | 21enne arrestato

Il Reparto Prevenzione Crimine Campania e la Polizia Ferroviaria bloccano il rapinatore in fuga. Napoli – Mattinata movimentata alla stazione di Napoli Centrale, dove un 21enne di nazionalitĂ tunisina, regolare sul territorio nazionale ma giĂ noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per tentata rapina. L’operazione è stata condotta da una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine (R.P.C.) Campania – unitĂ speciale della Polizia di Stato dedicata al pattugliamento e al controllo del territorio per la prevenzione dei reati – in collaborazione con il personale del Settore Operativo del Compartimento Polizia Ferroviaria nell’ambito del servizio “Stazioni Sicure”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

