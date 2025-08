Musei e mostre cresce il turismo culturale

Il boom di visite ai musei della città è un dato positivo che si aggiunge ed enfatizza i dati pubblicati dalla regione Emilia Romagna sui flussi turistici per il primo semestre di quest’anno. All’aumento dei turisti corrisponde per la cittĂ anche quindi un aumento di chi, tra loro, visita i musei. Di questi oltre 170 mila frequentatori, la maggior parte è entrata in musei a pagamento: 140.100 visitatori per il Castello Estense, il Museo della Cattedrale e il Museo Schifanoia, a cui si aggiunge Spazio Antonioni, il nuovo spazio espositivo aperto da giugno dell’anno scorso, che nei primi sei mesi di quest’anno segna 4. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Musei e mostre, cresce il turismo culturale

In questa notizia si parla di: musei - mostre - cresce - turismo

Sebastião Salgado, il grande fotografo, è morto a 81 anni a Parigi, città c che aveva eletto come sua seconda casa dopo il Brasile tanto amato e difeso. Ha viaggiato in più di 100 paesi, esposto nei musei e nelle istituzioni di tutto il mondo raccintando per immagini la parabola dell'uomo contemporaneo. Al sua fianco ha avuto la moglie, Lélia Wanick, artefice dei progetti e curatrice delle mostre. Un sodalizio efficace che ha fatto invidia al mondo della fotografia. Uno dei suoi due figli, Juliano Ribeiro Salgado, nel 2014 realizzerà con con Wim Wenders il documentario Il sale della terra, candidato all'Oscar l'anno successivo, dedicato all'opera di suo padre. - “V ediamo se, guardando le stesse fotografie, proviamo gli stessi sentimenti”. Virginia Woolf Addio a Sebastiao Salgado, il fotografo brasiliano è morto a 81 anni X Sebastião Salgado, il grande fotografo brasiliano, deve aver pensato a questa frase di Virginoa Woolf quando ha deciso di realizzare delle immagini capaci di suscitare sentimenti, riflessioni e indignazione.

Musei gratis domenica 1 giugno: tutte le mostre in programma e visitabili - Â Ingresso gratuito per tutti domenica 1Â giugno, prima domenica del mese, nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della cittĂ .

Musei gratis domenica 1 e lunedì 2 giugno, tutte le mostre in programma - Domenica 1 giugno i musei e i parchi archeologici statali aprono le porte a tutti per visite gratuite con l'iniziativa "Domenica al museo".

Che turismo sogni per Prato? Concerti e spettacoli? Mostre ed eventi culturali? Turismo industriale, enogastronomico o immerso nella natura? Dicci la tua! Partecipa al questionario sul turismo e aiutaci a immaginare una Prato sempre piĂą accoglie Vai su Facebook

Musei, mostre e spettacoli sono i pilastri del turismo italiano; Teatri, concerti, musei: ecco il nuovo boom italiano; Visitate l’Italia! Promozione e pubblicità turistica 1900-1950.

Turismo a Napoli, ok al ticket unico per i musei: «Qui la capitale dell’arte» - È il turismo la gallina dalle uova d’oro, solo sfruttando questa risorsa il Comune potrà uscire dalla secche di un bilancio che ora deve essere al passo della città ... Come scrive ilmattino.it

I pilastri del turismo italiano? Musei, mostre e spettacoli - Boom di spettatori a teatro (+11,6%) e concerti (+14,5%), piu visitatori anche in siti archeologici (+4,4%) ed esposizioni (+5,4%). Scrive msn.com