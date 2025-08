Mostra del cinema di Venezia le opere di Sandro Symeoni alle Giornate degli autori

'Sandro Symeoni. Dipingere il Cinema' è il titolo dell'esposizione a cura di Luca Siano, che verrĂ presentata nel corso dell'ottantaduesima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Da Ferrara a Venezia per rendere omaggio a Sandro Symeoni - Ferrara Nel corso dell’82ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre, sarà presentata “Sandro Symeoni. Scrive msn.com

