Morta a 37 anni con il bimbo in grembo dolore infinito | Emilia era una mamma per tutti

Era pronta a diventare madre. Tra pochi mesi avrebbe dato alla luce il suo bambino, ma il destino ha interrotto brutalmente quella nuova vita che stava per cominciare. Emilia Cascone, 37 anni, è morta improvvisamente, insieme al piccolo che portava in grembo. Un dramma che ha sconvolto Castellammare di Stabia, dove la giovane viveva, nel Rione CMI, e dove era molto amata e conosciuta per il suo impegno nelle attività dedicate ai più piccoli della parrocchia. Secondo quanto si apprende, le cause ufficiali del decesso non sono state rese note, ma Emilia si sarebbe sottoposta di recente a un intervento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Morta a 37 anni con il bimbo in grembo, dolore infinito: “Emilia era una mamma per tutti”

