Stava facendo il bagno in compagnia dei suoi due figli piccoli, sulla spiaggia di Carolina, a Porto Rico, quando è stata attaccata da uno squalo che l’ha ferita a una coscia. Eleonora Boi, giornalista cagliaritana di 39 anni, vive nel Paese del Centro America da quando il marito, il cestista azzurro Danilo Gallinari (insieme nella foto), ex stella del Nba, milita nella Bsn con la maglia dei Vaqueros de Bayamón. Un grandissimo spavento, anche perché Eleonora Boi è incinta del terzo figlio e sarebbe potuta essere una tragedia. Ora è fuori pericolo, ma è ancora ricoverata in ospedale dopo l’intervento dei medici per ricucire la ferita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morsa alla gamba da uno squalo. Spavento per la moglie di Gallinari