Arianna Morini si conferma sul trono tricolore dei 100 farfalla. L’atleta della Coopernuoto, classe 2011, trionfa a Chianciano Terme nella categoria Ragazzi a 12 mesi di distanza dalla vittoria del Foro Italico: stavolta le finali nazionali, a causa del Giubileo dei giovani, sono state spostate in terra senese, ma per Arianna questo non fa differenza e chiude davanti alle rivali con autorità, toccando in 1’02“92. Al secondo posto la trevigiana Martina Callegaro (Stilelibero Preganziol) in 1’03“59, una manciata di centesimi meno della capitolina Matilde Catini (Zero9 Tema), che è di bronzo con 1’03“73. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morini regina dei farfalla. Bissato il titolo tricolore