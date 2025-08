Montevarchi agguato a colpi di pistola in centro Gambizzato a 35 anni ipotesi droga Colpito a freddo da due in scooter

Montevarchi (Arezzo), 2 agosto 2025 – Potrebbe  essere legato al traffico delle sostanze stupefacenti il gravissimo episodio avvenuto ieri sera, poco dopo le 22, in piazza Vittorio Veneto a Montevarchi, a due passi da via Roma nel pieno centro storico cittadino. Due italiani su di uno scooter hanno infatti ferito con un colpo d’arma da fuoco un italo marocchino di 35 anni residente in zona, colpito non in maniera grave, a una gamba nel bel mezzo di una serata che vedeva anche altre persone presenti nel luogo del fattaccio. Poteva insomma trasformarsi in una vera e propria tragedia, le due persone sullo scooter sono fuggite mentre il ferito ha percorso alcune decine di metri per poi fermarsi davanti a una gelateria adiacente il plesso edilizio del Fori Varchi dove ha dovuto, suo malgrado, visto i tanti precedenti a suo carico sempre per lo spaccio di droga, chiamare i soccorsi per la cospicua fuoriuscita di sangue all’arto preso di mira dai malviventi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, agguato a colpi di pistola in centro. Gambizzato a 35 anni, ipotesi droga. Colpito a freddo da due in scooter

