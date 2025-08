Montana sparatoria in un bar | almeno quattro morti

La comunità di Anaconda, nel Montana, è sconvolta da una brutale sparatoria. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Giustizia dello Stato, almeno quattro persone sono state uccise dopo che un uomo ha aperto il fuoco all’interno di un bar della cittadina. Sparatoria nel montana: il presunto autore un ex militare armato e in fuga Il . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Montana, sparatoria in un bar: almeno quattro morti

Sparatoria in un bar in Montana: almeno quattro morti, caccia al killer

