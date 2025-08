Mondiali tuffi 2025 il programma di domani 3 agosto | orari tv italiani in gara

Domenica 3 agosto all’ OCBC Aquatic Center di Singapore andrĂ in scena l’ultima giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherĂ di certo e in questo day-9 lo schedule prevede le semifinali e la finale della gara maschile dalla piattaforma. Riccardo Giovannini sarĂ l’unico rappresentante del Bel Paese dai dieci metri e l’obiettivo sarĂ quello di ottenere un punteggio degno di una prova iridata come quella in Asia. Puntare all’accesso alla finale sarĂ molto difficile dal momento che il coefficiente di difficoltĂ delle proprie rotazioni non sia così elevato. Vedremo cosa accadrĂ . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (3 agosto): orari, tv, italiani in gara

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti e BarnabĂ per stupire

LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2025 in DIRETTA: Cosetti per la rimonta, BarnabĂ e Baraldi per stupire

Calendario Mondiali Singapore 2025: orari giornalieri nuoto, tuffi, acque libere, artistico, pallanuoto e grandi altezze. Dove vederli in tv - Da venerdì 11 luglio a domenica 3 agosto si terranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: saranno protagonisti per oltre tre settimane nuoto, pallanuoto, nuoto di fondo, tuffi, nuoto artistico e tuffi dalle grandi altezze.

Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (2 agosto): orari nuoto e tuffi, tv, italiani in gara; Mondiali di nuoto a Singapore: il programma del 2 agosto e gli italiani in gara; Ceccon per sognare, Quadarella per il bis: programma del 2 agosto.

Mondiali di nuoto, le finali in diretta: Quadarella e Ceccon a caccia di medaglie, quattro italiani in finale - Oggi, sabato 2 agosto, si disputa la penultima giornata dei Mondiali di nuoto 2025.

Mondiali di nuoto, il programma di sabato 2 agosto: gli italiani in gara e dove vederli in tv - Tanta attesa per la penultima giornata di gare con quattro italiani in finale: Quadarella negli 800 sl, Ceccon nei 100 farfalla, Deplano nei 50 sl e Di Pietro nei 50 farfalla