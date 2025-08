Mondiali Singapore 2025 il programma di domani 3 agosto | orari di tutti gli eventi tv italiani in gara

Domenica 3 agosto si concluderanno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: in calendario ci saranno la semifinale e la finale della piattaforma da 10 metri maschile dei tuffi, e le batterie (4 specialità ) e le finali (8 specialità ) del nuoto in corsia. L’ Italia vedrà in gara nel nuoto nelle batterie della notte Alberto Razzetti e Sara Franceschi nei 400 metri misti ed entrambe le staffette 4×100 metri misti. I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (semifinale e finale tuffi, batterie e finali nuoto dalle 13.30), Rai Sport HD (finali nuoto fino alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (3 agosto): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

In questa notizia si parla di: mondiali - singapore - agosto - gara

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara - Roma – Stanno per tornare in gara i grandi del nuoto azzurro e lo faranno in occasione degli imminenti Mondiali di Singapore, che si svolgeranno dal 27 luglio al 3 agosto.

Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore - Questione di sicurezza per gli atleti. È questo quanto accaduto nella mattinata a Singapore, sede dei Mondiali degli sport acquatici.

Nuoto di fondo, 10 km femminile rinviata a domani: cosa è successo nei Mondiali a Singapore - Bisognerà attendere. Alle 02.00 italiane era prevista la prima gara dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore.

DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #Tuffi #Mondialinuoto2025 Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (2 agosto): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara: Sabato 2 agosto proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: in… https:// Vai su X

(Adnkronos) - Sara Curtis fa la storia ai Mondiali di nuoto di Singapore e centra la finale della gara regina, i 100 metri stile libero. L'azzurra ha fatto segnare il quarto tempo in semifinale dopo Mollie O'Callaghan, Cheng Yujie e Beryl Gastaldello (il settimo comp Vai su Facebook

Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (2 agosto): orari nuoto e tuffi, tv, italiani in gara; Mondiali di nuoto a Singapore: il programma del 2 agosto e gli italiani in gara; Mondiali nuoto Singapore, programma 2 agosto. Orari e dove vedere italiani in tv.

Mondiali nuoto Singapore, programma 2 agosto. Orari e dove vedere italiani in tv - Domani, sabato 2 agosto, continuano le gare in vasca ai Mondiali di nuoto di Singapore. Come scrive msn.com

Mondiali di nuoto 2025 oggi in tv: gli orari e le gare del 1 agosto - Gli orari e le gare di oggi, venerdì 1 agosto 2025, dei Mondiali di nuoto di Singapore 2025 con i canali e le piattaforme di streaming per poter seguire tutti gli eventi. Si legge su gazzetta.it