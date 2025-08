Mogliano la minoranza esce dall' aula La maggioranza | Sceneggiata per sottrarsi al confronto

Mogliano, 2 agosto 2025 – “L’ennesima sceneggiata di una minoranza priva di argomenti e alla ricerca del clamore mediatico”. La maggioranza di Mogliano interviene sull’ultimo Consiglio comunale, quando l’opposizione ha abbandonato l’aula. “Il gruppo di minoranza – spiega l’amministrazione - ha ritenuto, subito dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente, di abbandonare l’aula, motivando il plateale gesto per il mancato inserimento all’ordine del giorno di una richiesta di mozione di sfiducia nei confronti del consigliere comunale Riccardo Castellani, avanzata in ragione di affermazioni da lui fatte durante un intervento al Consiglio del 14 maggio scorso e della polemica innescata strumentalmente dall’opposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mogliano, la minoranza esce dall'aula. La maggioranza: "Sceneggiata per sottrarsi al confronto"

Mogliano, la mozione di sfiducia a Castellani non entra in Consiglio: la minoranza abbandona l'aula - Mogliano, 1 agosto 2025 - Ieri la minoranza consiliare di Mogliano -composta dalla capogruppo Cecilia Cesetti (ex sindaco), Alessandro Cinti, Ilenia Marcattili e Flavio Zura- ha abbandonato l’aula nel corso del Consiglio comunale.

«Muraro escluso da una riunione, la maggioranza è spaccata». Ma lui ... - Terminata la riunione di maggioranza, e appresa la decisione di accogliere le modifiche proposte dall’opposizione, Muraro ha abbandonato l’aula. Si legge su ilgazzettino.it