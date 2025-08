Un anno fa, Gerrica Giache’, una stilista italiana, ha lasciato Napoli, una capitale dello stile mediterraneo celebrata in tutto il mondo, per Dalian, citta’ portuale nel nord-est della Cina. La sua motivazione era chiara: aiutare gli abiti italiani a viaggiare piu’ lontano e calzare meglio attraverso tecniche di produzione piu’ intelligenti e veramente su misura. Nel settembre 2024, la designer di abiti su misura di 52 anni, insieme a due colleghi italiani, si e’ unita al Dayang Group, un colosso dell’abbigliamento nella cittadina di Yangshufang, a Dalian. A solo un’ora dal centro di Dalian in treno ad alta velocita’, la cittadina l’ha conquistata subito con le sue usanze locali, il calore dei suoi abitanti e il suo fascino tranquillo irresistibile. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Moda: stilista italiana trova il filo tra due culture nella Cina nord-orientale