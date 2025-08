Misteriosa aggressione Preso a calci e pugni danni alla spina dorsale

Misteriosa aggressione mercoledì sera a Sassuolo, un episodio che lascia tanti interrogativi aperti. Un uomo di origine marocchina di 39 anni è stato trovato e portato d’urgenza al pronto soccorso della cittĂ con diversi e gravi traumi. I primi soccorritori hanno constatato che l’uomo presentava ferite profonde sia al volto, sia alle vertebre, vittima evidentemente di un’ aggressione. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Baggiovara, dove i medici stanno monitorando attentamente le sue condizioni. Dalle prime ricostruzioni dei testimoni, l’uomo sarebbe stato soccorso in strada, dove avrebbe subito una brutale aggressione: sarebbe stato preso a calci e pugni, e nella caduta avrebbe riportato i danni alla colonna vertebrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Misteriosa aggressione. Preso a calci e pugni danni alla spina dorsale

