Miss Italia torna sulla Rai ma sarà visibile solo in streaming la finale del 15 settembre

La storica manifestazione di bellezza si svolgerà nelle Marche Dopo sei anni lontano dagli schermi Rai, Miss Italia fa il suo ritorno sulla tv di Stato, anche se esclusivamente in versione digitale su Raiplay. L'ultima apparizione del celebre concorso sulla rete nazionale risale al 2019, in o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Miss Italia torna sulla Rai, ma sarà visibile solo in streaming la finale del 15 settembre

In questa notizia si parla di: miss - italia - torna - sarà

Clarissa Marchese, l’ex Miss Italia derubata a Milano: “Ci hanno preso cellulare e portafoglio, che schifo” - Milano, 8 maggio 2025 – Disavventura per Clarissa Marchese: l’ex Miss Italia e suo marito Federico Gregucci sono stati derubati a Milano.

L'ex miss Italia Clarissa Marchese derubata a Milano: "Ci hanno fott**o tutto, che schifo" - L'ex miss Italia Clarissa Marchese è stata derubata a Milano. La 31enne ha raccontato la sua disavventura con delle storie su Instagram: "Ieri sembravo palesemente disperata e di fatto lo ero: il motivo è che ci hanno fottuto tutto".

L’ex Miss Italia Clarissa Marchese derubata a Milano, lo sfogo sui social: “Ci hanno portato via tutto” - Ieri, mercoledì 7 maggio, l'ex Miss Italia Clarissa Marchese è stata derubata insieme al marito Federico Gregucci in pieno centro a Milano.

MISS ITALIA TORNA IN TV! La Finale Nazionale 2025 sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV (Canale 550) e in streaming su Rai Play, lunedì 15 settembre da Porto San Giorgio. Il rientro in Rai rappresenta un traguardo importante e un simbolo di Vai su Facebook

Miss Italia torna sulla Rai, ma sarà visibile solo in streaming: la finale il 15 settembre nelle Marche; Miss Italia 2025 torna in Rai: la finalissima sarà a Porto San Giorgio il 15 settembre. Dove vederla; Miss Italia torna in Rai, il sogno continua davvero.