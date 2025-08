Miretti Juve sorpresa dalla Continassa | Tudor manda un segnale al mercato? La decisione del tecnico per il test con la Reggiana

Miretti Juve, sorpresa dalla Continassa: Tudor manda un segnale al mercato? La decisione del tecnico per l’amichevole di oggi contro la Reggiana. Fabio Miretti continua a far parlare di sĂ©, sia in chiave tecnica che di mercato. Nonostante le tante voci sul suo possibile addio, il centrocampista classe 2003 è stato schierato titolare questa mattina da Igor Tudor nell’amichevole tra Juventus e Reggiana, disputata alla Continassa. Il tecnico croato lo ha impiegato dal primo minuto in mezzo al campo, dimostrando di voler ancora valutare da vicino il suo apporto all’interno del nuovo progetto tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti Juve, sorpresa dalla Continassa: Tudor manda un segnale al mercato? La decisione del tecnico per il test con la Reggiana

