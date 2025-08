Minacce e maltrattamenti a moglie e figlia | scatta il divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. Lo ha disposto il gip del tribunale di Sciacca a carico di un quarantacinquenne, bracciante agricolo, indagato per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento. L'uomo, residente in uno dei paesi del circondario. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: maltrattamenti - divieto - avvicinamento - minacce

Maltrattamenti in famiglia, divieto di avvicinamento per un 34enne - Nel pometiggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, con contestuale divieto di dimora nel Comune di.

Maltrattamenti in famiglia, divieto di avvicinamento per un 39enne - I Carabinieri della Stazione di Caposele hanno eseguito una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, emessa dal G.

Divieto di avvicinamento per maltrattamenti in famiglia: misura cautelare per un 39enne - Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri hanno dato esecuzione a una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese, emessa dal G.

Castel San Pietro Terme, maltrattamenti su moglie e figlia: Divieto di avvicinamento per un 50enne A Castel San Pietro Terme un 50enne è stato raggiunto da un provvedimento di divieto di avvicinamento dopo ripetuti maltrattamenti su moglie e figlia. Le ind Vai su Facebook

Minacce e maltrattamenti a moglie e figlia: scatta il divieto di avvicinamento; La convivenza si trasforma in un incubo, botte con un tagliere e minacce: divieto di avvicinamento all'ex; Bottigliate e minacce di morte con un coltello: scatta divieto di avvicinamento alla ex per un ventenne.

Minaccia e maltratta la moglie: non può avvicinarla e non può restare a Solopaca - Divieto di avvicinamento alla moglie, che nel frattempo ha lasciato la casa familiare, e di dimora a Solopaca. Secondo msn.com

Maltrattamenti e minacce ad un anziano, denunciata una badante straniera cinquantunenne - ] ... Lo riporta ecoaltomolise.net