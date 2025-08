Milano i messaggi e il conflitto di interessi

A Milano il sindaco Sala resta sulla graticola, Salvini lo incalza sulle dimissioni e l‚Äôinchiesta sull‚Äôurbanistica continua ad agitare la citt√†. A fare rumore ieri il messaggio tra Giuseppe Marinoni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it ¬© Cms.ilmanifesto.it - Milano, i messaggi e il conflitto di interessi

In questa notizia si parla di: milano - messaggi - conflitto - interessi

Tancredi a Marinoni, 'so che sei in conflitto di interessi'. Per il gip di Milano un messaggio 'sintomatico' su un progetto #ANSA Vai su X

VIDEO | La Procura di Milano è in attesa di un'informativa della Digos sull'aggressione subita da padre e figlio di sei anni francesi in un autogrill di Lainate, nel Milanese, per il fatto di indossare una kippah. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/ Vai su Facebook

Inchiesta Milano, Tancredi a Marinoni sul piano di San Leonardo: ¬ęSo che sei in conflitto di interessi¬Ľ; Tancredi a Marinoni, 'so che sei in conflitto di interessi'; Inchiesta urbanistica, dai domiciliari Tancredi e Scandurra ricorrono al Riesame.

Tancredi a Marinoni, 'so che sei in conflitto di interessi' - 30 con i progettisti del PA (piano attuativo, ndr) San Leonardo, quello della Diocesi in quartiere ... Secondo msn.com

Inchiesta Milano, Tancredi a Marinoni sul piano di San Leonardo: «So che sei in conflitto di interessi» - Gli arrestati dell'inchiesta milanese sull'urbanistica ricorrono al Tribunale del Riesame affinché i giudici possano rivalutare le ... Secondo msn.com