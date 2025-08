MILANO – Alessandro Robecchi, scrittore, i tempi nuovi sono quelli vecchi, un’ inchiesta sull’urbanistica, immobiliaristi ai domiciliari, c’è parecchio materiale per i suoi nuovi gialli. “Non sono un manettaro, ma posso fare una battuta?”. Prego. “Almeno gli immobiliaristi le case le hanno. pure con l’aria condizionata e comunque come si dice in questi casi? La giustizia faccia il suo corso, non voglio entrare in questioni che non mi competono. Certo è che sono dieci anni che lo ripeto, e non solo l’unico, che il modello Milano è a fine corsa”. Lo scrittore Alessandro Robecchi. C’è qualche analogia con i protagonisti dei suoi libri? L’ultimo è Il tallone da killer, un noir ma anche una sferzante denuncia sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Milano è come un ospedale che cura i ricchi, ma questo modello è arrivato alla fine”