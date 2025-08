Milan Tomori | Abbiamo capito quello che Allegri vuole

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' dopo la partita contro il Perth Glory. Ecco le sue impressioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tomori: “Abbiamo capito quello che Allegri vuole”

In questa notizia si parla di: milan - tomori - abbiamo - capito

Coppa Italia, Milan-Bologna 0-0: Tomori prende il giallo | LIVE News - Alle ore 21:00 c'è Milan-Bologna, finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma: ecco il LIVE testuale della partita dei rossoneri

Milan, le condizioni di Fofana e Tomori. Allarme Theo e quella voce su Maldini… - Le condizioni di Fofana e un'indiscrezione su Paolo Maldini sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan

Milan-Bologna, la situazione di Tomori e Fofana per la finale di Coppa Italia - In vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna, due buone notizie per l'allenatore del Milan, il portoghese Sérgio Conceição

PARLA TOMORI "Ho sempre detto che ero contento qua e fino all’ultimo giorno che indosserò questa maglia darò tutto per il Milan. Champions? Questo è il momento di lavorare, non di fare calcoli o proclami. Abbiamo capito quello che vuole il mister vuole Vai su X

La telenovela di mercato che vede protagonista Ardon #Jashari e il #Milan si arricchisce di un nuovo capitolo, questa volta con le dichiarazioni dirette del presidente rossonero, Paolo #Scaroni. LEGGI LA NOTIZIA NEL PRIMO COMMENTO Vai su Facebook

Tomori alla Gazzetta: Fino all'ultimo giorno che indosserò questa maglia, darò tutto per il Milan. E Allegri pone il veto...; Milan, Tomori: Sono felice di indossare questa maglia, diamo tutto; Conceiçao: capito quanto vale Leao? Questa volta la strategia è giusta. Siamo sicuri....

Tomori, difensore del Milan, ha analizzato alla Gazzetta dello Sport le prime settimane di allenamento con Massimiliano Allegri: le dichiarazioni - Tomori, difensore del Milan, ha analizzato alla Gazzetta dello Sport le prime settimane di allenamento con Massimiliano Allegri: le dichiarazioni Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fikayo Tomori ... Lo riporta milannews24.com

Tomori: "Darò tutto per il Milan, qui sono felice. Obiettivo Champions? Non è il momento di calcoli o proclami" - Fikayo Tomori ha grande voglia di rivalsa dopo un’ultima stagione vissuta al di sotto delle proprie potenzialità e delle aspettative di tifosi, staff tecnico e dirigenza. Come scrive calciomercato.com