Milan Pellegatti | Jashari? Ho dei dubbi atroci Stento a capire Situazione insopportabile

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Ardon Jashari e dei possibili dubbi dentro la societĂ del Milan. Ecco il suo parere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Jashari? Ho dei dubbi atroci. Stento a capire. Situazione insopportabile”

In questa notizia si parla di: milan - pellegatti - jashari - dubbi

Milan, Pellegatti: “Reijnders al City non mi sorprende. Il 9° posto un’ignominia” - Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'interesse del Manchester City per Tijjani Reijnders

Milan-Bologna, Pellegatti: “Ecco perché Conceicao punta su Jovic” - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato proprio di Milan-Bologna e in particolare di Luka Jovic.

Milan, Pellegatti: “Cardinale? Io non capisco più niente. Mi fa ridere …” - Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando l'assenza di Gerry Cardinale in Coppa Italia

Mister Massimiliano #Allegri si presenta così da nuovo allenatore del #Milan: che pensate della sua prima conferenza stampa? Che sensazioni avete? Vai su Facebook

Pellegatti: Jashari ha questo amore incredibile per il Milan come Tonali; Ascoli, in arrivo il portiere Vasquez dal Milan; Milan, Pellegatti: “Jashari? Ho dei dubbi atroci. Stento a capire. Situazione insopportabile”.

Milan, per Allegri Jashari non è una priorità: la rivelazione choc dell’agente del tecnico pone dubbi sul progetto rossonero - Per l'agente Branchini Allegri non ha mai chiesto al Milan Jashari, sul quale ci sarebbero dubbi anche tra i dirigenti: ma allora perché offrire 33 milioni al Bruges? Riporta sport.virgilio.it

Calciomercato Milan, Pellegatti non ha dubbi: «Al ritorno dalla tournée Allegri spera di trovare questi colpi» - Calciomercato Milan, Pellegatti non ha dubbi: «Al ritorno dalla tournée Allegri spera di trovare questi colpi». Da milannews24.com