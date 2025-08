Strada in salita per Douè, il Milan cambia obiettivo: ecco l’innesto in fascia per Allegri, a prezzi più contenuti Il lavoro compiuto dalle società sul mercato, lo sappiamo, avrà una importanza capitale per definire quella che potrà essere la stagione calcistica. Lo sanno benissimo anche al Milan, dove gli errori della stagione scorsa fatti in estate sono stati pagati a caro prezzo. E per questo, adesso, hanno necessità di porre rimedio, strutturando una squadra decisamente più solida e in grado di essere competitiva. Le prime mosse, forse, sono state le più importanti, quelle di affidarsi a uomini chiave e di comprovata esperienza nel loro settore come Massimiliano Allegri e Igli Tare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Milan, niente Douè: rinforzo a metà prezzo per Allegri