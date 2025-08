Milan Moretto | Jashari? C’è chi vorrebbe fare all in e chi invece …

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, fa il punto sul Milan e in particolare su Ardon Jashari, centrocampista nel mirino dei rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Moretto: “Jashari? C’è chi vorrebbe fare all in e chi invece …”

In questa notizia si parla di: milan - moretto - jashari - vorrebbe

Mercato Milan, Moretto: “Manchester City molto interessato a Reijnders”. I dettagli - Attraverso il canale Youtube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del Milan e dell'interessamento del Manchester City per Reijnders

Milan, Moretto: “Maignan spazientito”. La ricostruzione sul rinnovo - Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha parlato del Milan, della situazione di Walker e di Maignan.

Calciomercato Milan, Moretto: “Theo Hernandez proposto al Real Madrid, ma …” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Theo Hernandez proposto al Real Madrid. Le ultime novità dall'esperto Matteo Moretto

Moretto: "Milan, riflessioni interne per Jashari. C'è chi ritiene di aver fatto il massimo e chi vorrebbe fare un altro piccolo passo" Vai su X

Il Milan vuole andare ALL-IN su Jashari Come riportato da Matteo Moretto, il club rossonero contatterĂ il Brugge nelle prossime ore per trovare una nuova formula che porti all'accordo Si stringe sempre di piĂą, la societĂ milanese si dice 'ottimista'? #Ac Vai su Facebook

Moretto: Gonçalo Ramos non è un nome caldo per il Milan, il PSG non vuole cederlo. E su Jashari...; Jashari, ennesimo rilancio del Milan. Moretto: Ecco l'offerta aggiornata; Milan, Moretto su Jashari: Si valuta un rilancio, ecco la richiesta del Bruges.

Moretto: “Jashari-Milan? Vediamo ora le mosse dei rossoneri” - Il giornalista Matteo Moretto ha parlato del Milan e di un caso di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Riporta msn.com

Jashari bloccato, il Milan vira su un altro obiettivo: Tare pronto a chiudere - Ardon Jashari vuole il Milan, però il Club Brugge continua a trattenerlo in Belgio. Secondo milanlive.it