Il Milan ha fatto ritorno ieri a Malpensa dalla tournée in Asia e in Australia e adesso può tirare il fiato in vista del rush finale di preparazione. I rossoneri di fatti riprenderanno tra tre giorni e mezzo gli allenamenti. Mister Allegri ha dato appuntamento alla sua squadra martedì pomeriggio a Milanello per riprendere gli allenamenti. Bisognerà preparare i calciatori al debutto in campionato da mettere nel mirino. L’obiettivo sarà quello di tornare a fare bene e qualificarsi nelle zone che valgono un posto in Europa. Milan, Modric incontrerà Mister e compagni. E martedì ci sarà un giocatore in più. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Milan, Martedì arriva Modric