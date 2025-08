Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto | A rischio il futuro di mille famiglie

MILANO – Non c’è nessun veto da parte della Procura, ma il contratto del Consorzio operatori Stadio Milano – gli ambulanti che vendono panini, magliette e gadget fuori dal Meazza durante partite e concerti, 64 aziende autorizzate che danno lavoro a circa mille famiglie – è scaduto il 31 luglio e i vertici del Consorzio non hanno ancora ricevuto neanche una bozza di accordo da parte di MI Stadio, la societĂ controllata da Milan e Inter che gestisce lo stadio di San Siro. Uno stallo che preoccupa gli ambulanti, i quali, proprio giovedì, il giorno in cui è scaduto il contratto, hanno scritto al sindaco Giuseppe Sala e, per conoscenza, agli assessori Martina Riva (Sport) e Alessia Cappello (Sviluppo economico), visto che lo stadio è di proprietĂ comunale, per sottolineare che “la nostra categoria sta subendo una ingiusta esclusione, motivata da pretesti infondati, che assume il carattere di una discriminazione professionale mascherata da attendismo burocratico”, si legge nella missiva firmata dal presidente del Consorzio operatori Stadio San Siro, Luigi Leanza, il quale aggiunge che “solo qualche giorno fa, l’avvocato Renato Maturo, su nostra sollecitazione, ha contattato telefonicamente il dottor Francesco Storari per ottenere chiarimenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

