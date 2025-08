Milan bisogna stringere | a destra spunta Athekame in attacco Hojlund sfida Vlahovic

Vertice rossonero a breve: è tempo di decisioni. Il terzino dello Young Boys alternativa a Doué. Il danese in prestito ipotesi valida per il centravanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, bisogna stringere: a destra spunta Athekame, in attacco Hojlund sfida Vlahovic

In questa notizia si parla di: milan - bisogna - stringere - destra

Finale Coppa Italia, Serginho: «Col Milan l’ho vinta dopo la Champions, eravamo stanchi. Per battere il Bologna bisogna giocare al 100%. E io spero ancora una cosa…» - Le parole di Serginho, ex difensore brasiliano del Milan, sulla finale di Coppa Italia in programma contro il Bologna.

Agresti: “Milan, stagione disastrosa. Ora bisogna ricostruire” | VIDEO - Stefano Agresti, per 'La Gazzetta dello Sport', ha commentato la sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia e l'intera annata rossonera.

Milan, Pellegatti: “E’ già tardissimo. Bisogna muoversi. Il problema …” - Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato di Igli Tare e delle mosse del Milan. Tra panchina e mercato: ecco il suo pensiero

Milan, bisogna stringere: a destra spunta Athekame, in attacco Hojlund sfida Vlahovic; Sport News: le ultime notizie sportive di oggi; Tottenham-Milan Legends 6-2: Keane spietato, Pirlo di nuovo con il tocco magico.

Milan: svolta a destra, Tare beffa il Napoli - Lo spagnolo del Siviglia sembrava essere destinato al Napoli, ma c’è stata una frenata improvvisa nelle ... Scrive calciomercato.it

Milan, piace Pubill per la fascia destra - Gianluca Di Marzio - Pubill (Imago) Il punto sulla fascia destra del Milan Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino, il Milan di Allegri e Tare continua a lavorare in entrata. Secondo gianlucadimarzio.com