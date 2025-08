Migranti Piantedosi | Normative internazionali inadeguate Sui Cpr andiamo avanti

Lo Stato maggiore della Lega si ritrova a Cervia sotto la torre San Michele per la consueta festa estiva del partito in Romagna. Dopo la prima serata con la partecipazione di Matteo Salvini, venerd√¨ sono intervenuti due ospiti di peso come Luca Zaia e Matteo Piantedosi. Tra il pubblico che riempie la piazza sul porto canale di Cervia c‚Äô√® attesa per le parole del governatore del Veneto sulle elezioni regionali ma √® anche il giorno in cui la corte europea ha reso nota la sentenza sul protocollo Italia-Albania sui migranti. √ą proprio il Ministro dell‚ÄôInterno a ribadire la linea del governo sull‚Äôimmigrazione: ‚Äúsui Cpr andremo avanti, rassicuro tutti i cittadini: siamo convinti che il pronunciamento della Corte europea non ci abbia bloccato, non lo ha fatto sicuramente per la funzione dei Cpr come luogo dove effettuare le espulsioni anche di persone che non sono entrate nell'immediatezza‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - Migranti, Piantedosi: "Normative internazionali inadeguate. Sui Cpr andiamo avanti"

Migranti, il decreto Piantedosi è costituzionale? Il 21 maggio il caso Ocean Viking in Consulta - (Adnkronos) – Dopo aver legittimato lo scorso 8 maggio la costituzionalità della legge per l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, la Corte costituzionale il 21 maggio è chiamata ad esprimersi su un altro provvedimento del Governo Meloni: il Decreto legge 1/2023 poi convertito in legge n.

Migranti: la Cassazione ha dubbi sui centri in Albania. Due casi alla Corte Ue. Piantedosi: "Basta pregiudizi ideologici" - Ricomincia il tormentone sul trasferimento dei migranti nei centri allestiti dal governo in Albania. Ora ci sono "dubbi" della Cassazione: gli ermellini chiamano in causa la Corte di giustizia dell'Unione europea per stabilire se trasferimenti e trattenimenti siano compatibili con il diritto comunitario

Migranti in Albania, Piantedosi avanti tutta tra fiducia e adesioni europee: ora contiamo anche sulla Corte di giustizia Ue - Migranti e progetto Albania, il Ministro dell'Interno dal Forum in Masseria annuncia progressi e ribadisce la linea dura sui rimpatri, puntualizzando: "Non è una fissazione del governo, ma un'esigenza che si afferma".

Hanno mentito. Tutti. Ha mentito il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Ha mentito il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ha mentito la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ora è scritto nero su bianco. Secondo gli atti della chiusura delle indagini del tri

Migranti, Piantedosi: "Normative internazionali inadeguate. Sui Cpr andiamo avanti" - Intervistato dalla direttrice del Quotidiano Nazionale Agnese Pini, Piantedosi definisce quella della Corte di Giustizia Ue.

Migranti, Piantedosi accusato di ingresso illegale e respinto dalla ... - Respinti con l'ordine "di lasciare immediatamente il territorio libico" e dichiarati "indesiderabili".