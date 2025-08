Migranti in Albania se la decisione ridisegna i poteri

Roma, 2 agosto 2025 – Sono dunque i magistrati a dover valutare profili, confini e rischi della politica internazionale. La sconcertante decisione della Corte europea stabilisce infatti che la designazione di paesi ‘sicuri’ deve essere valutata dai giudici. "La designazione di uno Stato sicuro – dice la Corte del Lussemburgo – può essere effettuata mediante un atto legislativo, a condizione che quest’ultimo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale". Traduzione: non vale che il Parlamento italiano abbia definito ‘sicuri’ stati come Egitto e Bangladesh. Un giudice può stabilire – come finora ha stabilito – che questo non è vero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Migranti in Albania, se la decisione ridisegna i poteri

