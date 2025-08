Migranti in Albania Corte Ue | Scelta dei Paesi sicuri deve essere valutata dai giudici

La designazione di un Paese terzo come “Paese di origine sicuro ” deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo. Lo stabilisce la Corte di giustizia dell’Unione europea in un’attesa sentenza che riguarda il protocollo Italia-Albania per esternalizzare le procedure di frontiera nei Cpr. Cosa dice la Corte Ue. Ogni Stato Ue può quindi decidere quali Paesi inserire nel proprio elenco tramite un atto legislativo, ma questa scelta deve poter essere sottoposta al vaglio effettivo dei giudici nazionali. Non solo. Le fonti di informazione su cui si fonda devono essere accessibili sia ai richiedenti sia ai tribunali. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Migranti in Albania, Corte Ue: “Scelta dei Paesi sicuri deve essere valutata dai giudici”

Migranti in Albania, ora lo stop ai trattenimenti arriva dal giudice di pace. Si attende la Corte Costituzionale - Mentre la Cassazione penale si era già espressa il 10 maggio, autorizzando il trattenimento in Albania dei richiedenti asilo, martedì il giudice di pace di Roma, Emanuela Artone, ha richiesto l’ immediata liberazione di un cittadino straniero trattenuto nel Cpr di Gjader, in Albania, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.

Migranti Albania, la Cassazione ferma tutto (di nuovo): atti rinviati alla Corte Ue - La Cassazione dubita che i centri per migranti in Albania siano compatibili con il diritto europeo. Atti rinviati alla Corte Ue.

Migranti in Albania, cortocircuito sui richiedenti. La Corte d’appello di Roma “disattende” la Cassazione - Dallo scontro tra politica e magistratura a quello tra toghe. La questione del trattenimento di richiedenti asilo nel centro per il rimpatrio (cpr) di Gjader, in Albania, si conferma a dir poco controversa.

