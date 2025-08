Michele Noschese il dj napoletano morto a Ibiza | la procura di Roma indaga per omicidio preterintenzionale

L’ipotesi è che il 35enne sia morto in seguito al trattamento della Guardia Civil, la polizia spagnola intervenuta la notte tra il 18 e il 19 luglio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Michele Noschese, il dj napoletano morto a Ibiza: la procura di Roma indaga per omicidio preterintenzionale

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni - La musica, più forte del pallone: chi era Michele Noschese. Si chiamava Michele Noschese, ma tutti lo conoscevano come Dj Godzi.

