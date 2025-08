Mezz’ora di silenzio e mezz’ora di rumore In cerchio per chiedere la pace a Gaza

Prima mezz’ora di silenzio, poi mezz’ora di rumore. Decine di persone giovedì intorno alle 18,30 si sono radunate in cerchio in piazza San Michele davanti all’orologio del loggiato di Palazzo Pretorio. A segnare il tempo del suono, infatti, lo scorrere delle lancette uguale in tutte le città di Italia che hanno aderito alla manifestazione spontanea di solidarietà con il popolo palestinese, per chiedere - senza parlare – il cessate il fuoco a Gaza. Da quattro mesi ormai il ‘ cerchio silenzioso ’ si ritrova lì, in quello stesso luogo, per lanciare lo stesso messaggio di pace. Giovedì, però, quel girotondo è diventato più grande, colorato e anche rumoroso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mezz’ora di silenzio e mezz’ora di rumore. In cerchio per chiedere la pace a Gaza

In 600 in cerchio, in piazza Garibaldi, con lo striscione su cui è scritto a grandi caratteri GAZA, le bandiere della Palestina, pentole e coperchi

