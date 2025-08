Meteo weekend stabile e soleggiato | ma le nuvole sono ancora in agguato

La situazione. Grandi manovre in atto sul nord Atlantico mentre l’Italia si gode una parentesi estiva  dal sapore azzorriano. Un flusso di correnti fredde di matrice groenlandese si sta dirigendo verso la Scozia. Ad attenderlo c’è una  depressione  che insiste da diversi giorni nei pressi della Danimarca che avrà lo sgradito compito di accompagnarlo ulteriormente verso sud in direzione dell’Italia. Le ultime elaborazioni modellistiche non lasciano grandi possibilità di ripensamento, le correnti entreranno sul nostro Paese determinando un peggioramento del tempo a partire dalle regioni settentrionali e dalla giornata di venerdì. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: meteo - stabile - soleggiato - nuvole

Meteo: tempo stabile ma da domani in arrivo piogge e temporali - La terza settimana di maggio si apre con tempo più stabile sul Mediterraneo grazie a un piccolo promontorio anticiclonico ma già da domani, martedì, le condizioni meteo peggioreranno in Italia con piogge e temporali sparsi soprattutto al Nord e in parte al Centro, più asciutto invece al Sud.

Meteo: breve anticiclone con sole e tempo stabile, ma nel weekend ancora nuvole - L’anticiclone presente alle latitudini mediterranee manterrà condizioni di prevalente stabilità nei prossimi giorni sulla Sicilia.

Meteo, il tempo resta stabile: lieve calo termico da venerdì - L’anticiclone presente alle latitudini mediterranee manterrà condizioni di prevalente stabilità nei prossimi giorni sulla Sicilia.

Tempo stabile, soleggiato e con temperature ottimali in questi giorni ad Ondaland acquapark, vi aspettiamo quindi dalle 9,30 alle 19,00 per un'altra giornata di svago, divertimento, scivoli onde e spettacoli! www.ondaland.it Vai su Facebook

Meteo Calabria: weekend all’insegna del sole e del caldo moderato; Meteo Italia domani: instabilità al Nord, sole al Centro e Sud; Il 1° agosto cade in parte (30 luglio 2025).

Previsioni meteo agosto 2025: tempo stabile con qualche disturbo domenica sulle regioni adriatiche - Agosto 2025 in Italia si apre con tempo stabile e temperature miti grazie all’anticiclone azzorriano, con un breve peggioramento domenica sul medio Adriatico seguito da rapido miglioramento e clima so ... Secondo gaeta.it

Meteo: oggi tanto sole, pioggia in vista da domani. Le previsioni da giovedì 31 luglio - Luglio si chiude con tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, ma da domani si conferma un nuovo peggioramento meteo ... Come scrive meteo.it